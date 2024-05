Salernitana. 3 acquirenti, ma Iervolino prende tempo

Danilo Iervolino sta valutando attentamente il futuro della Salernitana e si è dato una scadenza di tre settimane per prendere una decisione. Al momento, non sono ancora state ricevute proposte concrete sul tavolo del patron granata, ma ci sono forti interessi per il club. Tre potenziali acquirenti sono interessati, ma al momento si sta valutando la situazione finanziaria prima di accettare eventuali offerte. Tuttavia, sembra che non ci sarà una cessione completa del club, con Iervolino che potrebbe rimanere coinvolto anche in futuro.

Tra i possibili acquirenti ci sono due fondi americani, tra cui la Brera Holdings, che potrebbero entrare nel club, magari in un accordo futuro con un imprenditore di Palma Campania interessato al calcio italiano. C’è anche la possibilità di una partnership. Attualmente, Iervolino sta considerando la possibilità di continuare la sua avventura nel calcio e non è obbligato a vendere il club. Qualsiasi offerta dovrebbe essere convincente non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda il progetto, tenendo conto del legame che il patron ha con la città nonostante le delusioni sportive e le critiche ricevute.