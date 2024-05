Sarno, Francesco Squillante rinuncia al 50% di indennità da sindaco

Il candidato sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha annunciato con fermezza la sua decisione di rinunciare al 50% dell’indennità da sindaco, non come promessa elettorale, ma come segno tangibile del suo impegno verso la città che ama profondamente.

Sostenuto da sei liste e da 144 candidati al consiglio comunale, Squillante si pone come portavoce di un’idea di politica basata sull’appartenenza e sulla dedizione alla comunità locale. Questi valori sono alla base della sua scelta di rinunciare a parte del suo compenso, un gesto simbolico ma significativo verso una città che considera parte integrante della sua identità.

La sua campagna elettorale è caratterizzata da incontri partecipativi, dove le idee e il coinvolgimento dei cittadini sono al centro dell’attenzione. Squillante vede la politica come uno strumento al servizio della collettività, una passione e un amore per la propria terra che si traducono in azioni concrete a beneficio della comunità.

Nel suo discorso, Squillante evidenzia il contrasto tra la sua visione di politica responsabile e il comportamento di alcuni avversari, che secondo lui ricorrono a insinuazioni, disinformazione e abuso dei social media. Tuttavia, sottolinea che la vera forza della sua campagna elettorale risiede nell’appoggio e nell’incoraggiamento dei cittadini sarnesi, ai quali rivolge un sentito ringraziamento.

Concludendo, Squillante ribadisce il suo impegno per una Sarno orgogliosa, fiorente ed ambiziosa, e assicura che continuerà a lavorare fianco a fianco con i cittadini per raggiungere nuovi obiettivi e realizzare progetti concreti per il bene della città.

In questo modo, Francesco Squillante si presenta come un candidato concreto e determinato, pronto a mettere al servizio della sua comunità tutta la sua passione e la sua esperienza.