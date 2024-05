Situazione critica al Tribunale di Nocera Inferiore, parla Nordio 

Il Tribunale di Nocera Inferiore si trova al centro di una situazione critica senza precedenti, come dichiarato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il suo intervento tenutosi lo scorso pomeriggio presso l’ufficio giudiziario. L’incontro, richiesto dal vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e da parlamentari di Fratelli d’Italia, ha riunito magistrati e personale per esaminare da vicino i problemi che affliggono questo tribunale.

Le parole del Ministro Nordio

Il Ministro Nordio ha descritto la situazione come “drammatica”, evidenziando una criticità particolare che non è riscontrabile nella maggior parte degli altri uffici giudiziari. Mentre in genere le lamentele riguardano la scopertura degli organici, ossia la presenza di un numero di personale inferiore rispetto a quello previsto, a Nocera Inferiore si lamenta invece l’inadeguatezza stessa della pianta organica.

Questo significa che non si tratta solo di coprire posti vacanti, ma di affrontare un problema strutturale legato alla dimensione stessa dell’organico. Nordio ha sottolineato che, sebbene la copertura degli organici sia già una procedura complessa, aumentare la pianta organica è ancora più difficile, soprattutto a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili.

Questa situazione mette in evidenza la necessità urgente di interventi mirati e di risorse adeguate per affrontare le sfide che il Tribunale di Nocera Inferiore deve affrontare. Il Ministro Nordio ha promesso il suo impegno per cercare soluzioni concrete e sostenere il personale giudiziario nel garantire un servizio efficace e equo per i cittadini di questa area.