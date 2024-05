Asia, 14 Anni, malata di cancro vittima del cyberbullismo

Asia, una ragazzina di 14 anni di Sala Consilina, in provincia di Salerno, sta combattendo una dura battaglia contro il tumore. La sua storia ha attirato l’attenzione pubblica non solo per la sua lotta contro la malattia, ma anche per gli insulti ricevuti sui social media. Asia utilizza i social per comunicare con il mondo, nonostante le critiche e gli attacchi degli haters, diventando un simbolo di forza e determinazione.

Il sostegno di Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto esprimere il suo sostegno ad Asia. Attraverso l’account ufficiale del Quirinale, Mattarella ha commentato un video in cui Asia suona il pianoforte nella ludoteca del reparto di oncologia dell’ospedale. «Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri!», ha scritto il Presidente, sottolineando il coraggio della giovane.

La denuncia

La mamma di Asia, Rossana, ha deciso di denunciare la violenza verbale online pubblicando alcuni dei commenti negativi ricevuti dalla figlia. Tra questi, frasi offensive come: «Spero che ci rimani in ospedale» o «Non ti odio, ma lo sai che le persone sono tue amiche solo per il cancro di Wilms o cosa hai». Nonostante tutto, Asia risponde con ironia alle offese, sebbene, come evidenziano i medici dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, «fa comunque male».

Il compleanno

Asia ha festeggiato il suo compleanno l’8 maggio in ospedale, rispondendo con dignità a chi la criticava per apparire senza capelli: «Scusa se faccio la chemio per un tumore che neanche io ho deciso di avere». La storia di Asia è un potente richiamo alla necessità di combattere il cyberbullismo e di sostenere chi affronta sfide difficili con coraggio.

Natalia Pepe