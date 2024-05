Miglioramento della sicurezza stradale a San Valentino Torio

A San Valentino Torio un impegno costante dell’Amministrazione Comunale

A San Valentino Torio, l’impegno per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità è una priorità costante dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Michele Strianese.

Grazie al lavoro instancabile del consigliere delegato alla viabilità, Ernesto Velardo, e del Comandante della Polizia Locale, Giovanni De Caro, insieme agli agenti di Polizia Locale e agli operai dell’Ufficio Tecnico, i lavori di miglioramento procedono senza sosta.

Attualmente, l’attenzione è rivolta alla messa in sicurezza degli incroci critici, come quello di Via Orto-Via Cesina-Via Caporale Vito Ruggiero, oltre alla revisione della segnaletica orizzontale e verticale in varie zone del paese, tra cui Via Sciulia e Via Leonardo da Vinci. L’installazione di dossi rallentatori a Via D’Ambrosi contribuirà ulteriormente a garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Nei prossimi giorni, i lavori si concentreranno su altre importanti arterie, come Via Sciulia, Via Frigenti, Via Borgia e Via Cesina, per migliorare ulteriormente la segnaletica orizzontale e garantire la chiarezza delle indicazioni stradali.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di assicurare a tutti i cittadini un ambiente sicuro e accogliente, dove la viabilità sia efficiente e le strade siano in condizioni ottimali. Con un impegno costante e una collaborazione tra istituzioni e comunità, San Valentino Torio si conferma un luogo dove la qualità della vita è una priorità.

San Valentino Torio, parla il sindaco Michele Strianese

Il Sindaco Michele Strianese e l’intera Amministrazione Comunale ringraziano i cittadini per la fiducia e assicurano che l’attività di miglioramento delle condizioni di vita nel paese continuerà senza sosta.