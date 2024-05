Smaltimento illecito di rifiuti: maxi sequestro in Campania

La Polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione in tutto il territorio regionale per contrastare lo stoccaggio e lo smaltimento illegale dei rifiuti, al fine di individuare e sanzionare le molteplici forme di illegalità nel settore ambientale. Durante tre giorni di intense attività operative, dal 13 al 15 maggio, sono state controllate oltre 168 aree sospettate di essere utilizzate per lo stoccaggio illegale dei rifiuti, con il sequestro di 40 di esse. Sono stati identificati più di 1763 soggetti, di cui 103 sono stati denunciati in stato di libertà per reati legati alla gestione illegale dei rifiuti, mentre 2 persone sono state arrestate in flagranza di reato. Inoltre, sono state rilevate oltre 85 violazioni amministrative, per un importo superiore ai 200 mila euro.

Nella provincia di Avellino, sono state denunciate 4 persone per varie violazioni del testo unico ambientale. Nella provincia di Benevento, sono state sequestrate 3 aree utilizzate per lo smaltimento illegale dei rifiuti e i rispettivi titolari sono stati denunciati per abbandono di rifiuti, gestione dei rifiuti senza le autorizzazioni necessarie e inquinamento ambientale. Nella provincia di Caserta, sono state sequestrate 3 aree e denunciate 4 persone per attività di riparazione di veicoli senza autorizzazione, inquinamento ambientale, esercizio non autorizzato di attività con impatto ambientale elevato e ricettazione.