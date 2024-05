Carabinieri di Napoli, 3 arresti in due giorni per maltrattamenti

Napoli – Nella notte scorsa, in via Cattolica, si è verificato un episodio di violenza “domestica” che ha portato all’arresto di un 30enne. La giovane donna di 26 anni è stata Invece trasportata in ospedale dopo essere stata brutalmente aggredita. La coppia era a bordo di un’auto quando improvvisamente la macchina si è fermata e la situazione è degenerata.

Una volta fermatisi, la ragazza è scesa dal lato passeggero in lacrime e in preda alla disperazione, urlando. L’autista, invece di cercare di calmare la situazione, ha deciso di inseguirla e poi di colpirla ripetutamente al volto e alla testa con schiaffi e pugni. Fortunatamente, una pattuglia dei carabinieri era nelle vicinanze e è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare l’aggressore nonostante la resistenza opposta.

Episodio di violenza, non è un caso isolato

Questo non è stato l’unico caso di maltrattamenti risolto dalla forza dell’ordine negli ultimi giorni. Solo ieri e oggi, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato altre due persone per episodi simili. Da Giugliano, un uomo armato di coltello ha tentato di entrare nella casa della moglie dopo aver rapinato uno scooter. Mentre a Portici, un marito violento aveva installato un GPS per seguire la propria vittima. La serie di arresti è culminata con l’arresto del 30enne coinvolto nell’aggressione di via Cattolica, avvenuta in zona Coroglio.