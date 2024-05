A inizio aprile, anche nell'agro nocerino sarnese, le zanzare erano già feroci come in piena estate. Le cause

Il fenomeno. Agro Nocerino Sarnese invasa da zanzare fuori stagione

A inizio aprile, anche nell’agro nocerino sarnese, le zanzare erano già feroci come in piena estate. Le cause di questo incontrollato fenomeno potrebbero risedere anche nel riscaldamento globale ha allungato la stagione calda, favorendo la proliferazione delle zanzare. Per esempio, a 15 gradi ci vuole un mese per passare da uovo ad adulto, mentre a 30 gradi basta una settimana.

Le zanzare tigre

Le zanzare tigre, in particolare, depongono le uova in ovitrappole, con alcune regioni che superano regolarmente le 100 uova a settimana, segno di un rischio epidemico. Nel 2023, i casi di Dengue in Italia sono stati 82, mentre nel 2007 ci sono stati 300 casi di Chikungunya nella zona di Ravenna come scrive “Il Venerdì”.

Presidi di prevenzione

Le zanzariere meccaniche e i ventilatori si sono rivelati i metodi più efficaci, creando condizioni sfavorevoli per le zanzare, che sono cattive volatrici. Anche i repellenti chimici, come il DEET, sono molto efficaci. Tuttavia, molti dei rimedi naturali e delle tecnologie moderne non risultano utili. Per i comuni è fondamentale programmare delle disinfestazioni regolari per controllare la popolazione di zanzare, soprattutto nelle aree urbane e agricole come lo è appunto l’agro nocerino sarnese, dove il 90% delle zanzare, anche quelle tigre, si sviluppano nei tombini spesso carenti igienicamente.

Natalia Pepe