Nocera Inferiore, entra in funzione la rotatoria in via Atzori

Entra in funzione la rotatoria di via Atzori. Si attende di testare la visibilità

Nocera Inferiore – Dopo quasi 18 mesi di lavori, la rotatoria di via Atzori a Nocera Inferiore è finalmente operativa. Questa nuova infrastruttura si propone di migliorare la fluidità del traffico lungo la via Nazionale e di mitigare i disagi causati dal casello autostradale dell’A3 Napoli-Salerno.

Nonostante manchino ancora alcuni dettagli, come porzioni di marciapiedi e pensiline per gli autobus, la rotatoria è ora funzionante, dopo aver superato varie fasi di sviluppo e adattamento del progetto originario. Una delle sfide principali è stata la preservazione di un albero al centro della struttura stradale, evitandone l’abbattimento.

La soddisfazione di Paolo De Maio

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti per la città, ringraziando gli attori coinvolti nel progetto, tra cui l’ingegnere Mario Ferrante, l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Perna, e il presidente della commissione Lavori pubblici, Luciano Passero.

L’entrata in funzione della rotatoria segna l’inizio di una fase sperimentale di viabilità, con l’obiettivo di valutare i suoi effetti sul traffico. La Nocera Multiservizi sta lavorando alle ultime attività per completare il parcheggio, che verrà ampliato di ulteriori 50 posti auto grazie all’esproprio di una zona non contemplata nel progetto iniziale.

Pronti a testare la viabilità

In attesa dei benefici attesi sulla viabilità, la città guarda con interesse al lunedì mattina, che rappresenta un banco di prova significativo per valutare l’efficacia della nuova infrastruttura. Con ulteriori lavori in corso per migliorare l’accessibilità e l’aspetto estetico, la rotatoria di via Atzori promette di essere un importante passo avanti per il tessuto urbano di Nocera Inferiore.