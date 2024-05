Sant’Antonio Abate. La sindaca Abagnale dà slancio alla zona industriale

L’area industriale immaginata da Ilaria Abagnale si estende su una superficie totale di 659.000 mq e rappresenta una fondamentale opportunità di crescita socio economica per Sant’Antonio Abate, i comuni limitrofi e l’intera Città Metropolitana. Questa area, nei programmi di Abagnale, è infatti destinata a diventare un punto di riferimento per il turismo, lo sviluppo economico e le connessioni ecologiche. Con un significativo investimento di risorse economiche, tempo e competenze professionali, sono stati fatti progressi sulla zona D1. “Un risultato notevole”, sottolinea Ilaria Abagnale, “considerando che in altre realtà simili hanno impiegato decenni”.

Il PUA

La realizzazione della ZTO D1 dipende dalla stesura di un PUA di iniziativa pubblica. Per l’amministrazione, è stata prioritaria l’attuazione delle linee guida del PUC, specialmente nel creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale nel territorio di Sant’Antonio Abate. “Abbiamo fornito risposte concrete al settore produttivo e commerciale”, afferma Abagnale.

La progettazione

Avvalendosi dei fondi per la progettazione territoriale, assegnati, pari a €72.145,26, è stata commissionata la progettazione e la pianificazione complessiva dell’area P.I.P. Questo include il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per le infrastrutture di un’area ludica ricettiva e di aggregazione per la collettività, che si estenderà su uno spazio di circa 50.000 mq.

I pareri

“Siamo attualmente in una fase di accoglimento dei pareri successivi all’indizione di una “Conferenza di Servizi” decisoria in forma semplificata e modalità asincrona”, spiega Abagnale. Dopo l’ottenimento del parere integrativo del Genio Civile, la Giunta Comunale adotterà il PUA per la zona D1, con successiva pubblicazione sul BURC e sul sito web del Comune.

Area attrezzata

L’area includerà anche il Parco “AGRITECH VILLAGE”, che ospiterà strade green e un boulevard ecologico, riqualificazione delle strade esistenti, nuovi tratti stradali, aree di parcheggio e spazi attrezzati.

Natalia Pepe