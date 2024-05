Angri. Rifiuti: vita dura per i furbetti del sacchetto, al varo il nuovo calendario

Vita dura per i furbetti del sacchetto ad Angri. Lo dichiara l’assessore delegato all’ambiente Salvatore Mercurio che, a margine del nuovo calendario per la raccolta differenziata in vigore dal 1° luglio: Mercurio afferma che sono stati individuati molti individui intenti a conferire in maniera illegale nei punti di conferimento cittadini anche grazie al supporto delle Guardie Ambientali. Gran parte dei trasgressori individuati non sarebbero solo cittadini angresi, ma anche persone provenienti dalla vicina Pagani e da Sant’Antonio Abate. Nei prossimi giorni potrebbero partire i provvedimenti sanzionatori nei confronti di questi soggetti.

Videosorveglianza

Mercurio fa sapere che è pronto anche il bando per l’installazione delle foto trappole e delle telecamere nei punti nevralgici della città. Apparati che integreranno parte delle telecamere già presenti sul territorio e che stanno già dando i primi risultati con i controlli dei filmati mirati.

Il nuovo calendario di raccolta

Nel calendario della raccolta differenziata che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio, proprio per evitare conferimenti e cumuli di rifiuti inutili, prevede l’inserimento nel calendario settimanale anche della giornata per la raccolta della frazione multi – materiale che comprende plastica e metalli. I cassonetti dedicati a depositare lattine e metalli saranno quindi definitivamente rimossi e sostituiti dal porta a porta del conferimento, individuato per il giovedì. Mercurio sta lavorando anche alla delocalizzazione definitiva dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati.

Natalia Pepe