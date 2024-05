Continua il toto-allenatore per il Napoli: tutte le possibili scelte

Antonio Conte, Giampiero Gasperini, Stefano Pioli, ma anche altri. Questi sarebbero i nomi sull’agenda del patron Aurelio De Laurentiis per decidere il prossimo allenatore del Napoli. Per il tecnico leccese ex Inter e Juventus, la pista pare si sia raffreddata, dato che il tecnico vorrebbe certezze dal prossimo mercato, oltre ad una risposta in breve tempo.

Il Presidente De Laurentiis, invece, sta cercando di prendere tempo per arrivare ad una decisione convinta e non commettere lo stesso errore di quest’anno. La pista Gasperini sembrerebbe quella più difficile, ma l’allenatore, attualmente sulla panchina dell’Atalanta, non ha ancora espresso novità riguardanti il proprio futuro.

Stefano Pioli è al momento il nome più caldo. Il Milan non gli affiderà la panchina nella prossima stagione ed il tecnico Campione d’Italia due anni fa vuole rimettersi subito in gioco.

Toto-allenatore: ancora giorni infuocati

Aurelio De Laurentiis avrebbe anche altri nomi sulla propria agenda, come Vincenzo Italiano ed anche Roberto De Zerbi. Quest’ultimo ieri ha disputato l’ultima partita sulla panchina del Brighton, ma non è scontato che l’ex Sassuolo possa tornare in Italia.