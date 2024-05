Costiera Amalfitana, incidente tra auto e moto: traffico in tilt e feriti in ospedale

Un altro incidente è avvenuto in Costiera Amalfitana, precisamente a Positano. Intorno alle 14:30, in località Laurito, due veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare. Uno dei veicoli coinvolti trasportava due persone, apparentemente straniere. La gravità dei traumi riportati dalle persone coinvolte ha spinto gli automobilisti di passaggio a richiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’eliambulanza del 118, calando sulla statale amalfitana 163 il personale medico tramite un verricello, supportato da uno specialista del soccorso alpino. I feriti sono stati stabilizzati e trasferiti per accertamenti all’ospedale di Salerno.

L’incidente ha causato il blocco della circolazione stradale, soprattutto per consentire l’operazione di soccorso. Secondo quanto si apprende, alcuni veicoli sono stati posizionati di traverso sulla carreggiata per interrompere il traffico e permettere l’intervento in sicurezza dei soccorsi arrivati con l’elicottero del 118.