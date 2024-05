Inizio dei lavori per il completamento di via Voscone a Sarno

La conclusione dei lavori è prevista per il 4 giugno

Sarno – Oggi hanno preso avvio i lavori finali per via Voscone, dopo il recente intervento sulla rete fognaria. Il tratto compreso tra i civici 99 e 160 sarà chiuso al traffico fino al 4 giugno, come indicato nella planimetria.

Anna Robustelli, candidata al consiglio comunale di Sarno, ha sottolineato l’importanza di questi lavori per la comunità, concentrando l’attenzione sugli allacci ai 12 lotti lungo la via. Ha ringraziato i cittadini per la pazienza dimostrata durante i lavori e ha ribadito l’impegno nell’assicurare un servizio fognario efficiente e sostenibile.

Le priorità

La priorità sarà data agli allacci ai lotti, facilitando così la transizione per i residenti. Una volta completata la rete fognaria, si procederà con la pavimentazione definitiva della strada.

Robustelli ha compreso i possibili disagi dovuti alla chiusura temporanea della via, ma ha sottolineato che è un sacrificio necessario per migliorare a lungo termine. La riqualificazione dell’infrastruttura non solo aumenterà l’efficienza del servizio, ma contribuirà anche alla sostenibilità ambientale della città.

Conclusione prevista per il 4 giugno

La conclusione dei lavori è prevista per il 4 giugno, con l’obiettivo di migliorare significativamente l’infrastruttura e i servizi per i residenti di Sarno. Robustelli ha assicurato che la priorità rimane fornire infrastrutture sicure ed efficienti per il benessere della comunità.