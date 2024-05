Angri. I chiarimenti del Gruppo Gallo sul cantiere sequestrato

Attraverso il canale ufficiale social del sindaco Cosimo Ferraioli è stato comunicato che parte del cantiere sequestrato e situato nell’area di Corso Italia all’intersezione con via Cervinia è stata liberata per consentire interventi di messa in sicurezza, al fine di restituire lo spazio alla città.

È importante sottolineare che il Gruppo Gallo, responsabile della realizzazione dell’area parcheggio e del parco sovrastante, conferma la verità della notizia ed è in attesa che il provvedimento sia concretamente eseguito con la rimozione, da parte della polizia giudiziaria, del sigillo.

L’impresa è già pronta a procedere con i lavori necessari per garantire la sicurezza dopo la prolungata chiusura e, eventualmente, riprendere la realizzazione del progetto, subito dopo la notifica del provvedimento. Questa precisazione è necessaria per evitare ulteriori speculazioni sull’iter in corso per il dissequestro della struttura.

La vicenda purtroppo ha attirato l’attenzione dei media, alimentando molte speculazioni riguardanti i motivi del sequestro e la mancata ripresa dei lavori.

Il Gruppo Gallo è ben consapevole delle preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla messa in sicurezza dell’area e alla tempistica per l’eventuale completamento del progetto, ed è pronto a una totale e fattiva collaborazione con tutti gli attori coinvolti nella vicenda.