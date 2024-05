Campania. Grave incidente tra auto e moto: perde la vita un 46enne

Armando Flocco, un uomo di 46 anni, è deceduto all’Ospedale del Mare a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Casoria, in via Nazionale delle Puglie. L’incidente ha coinvolto la moto di Flocco e un’automobile.

Flocco, che lavorava come guardia giurata da poche settimane, stava percorrendo via Nazionale delle Puglie nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, sulla sua moto di servizio. Per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Jeep Renegade.

L’impatto è stato violento e le condizioni di Flocco sono apparse subito critiche. Alcuni automobilisti hanno chiamato il 118 e un’ambulanza è prontamente intervenuta sul posto. Flocco è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduto.