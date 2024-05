Corbara, pronta la prima tappa del progetto “Di Food in Tour”

Un Itinerario di Scoperta: “Di Food in Tour”

Domenica 26 maggio 2024, Corbara sarà protagonista del progetto itinerante “Di Food in Tour”, un evento tutto al femminile che inaugurerà la sua prima tappa nell’Agro-Nocerino-Sarnese. Alle ore 10:00, dopo i saluti dell’Amministrazione comunale, i visitatori saranno accolti con un caffè di benvenuto presso la Caffetteria Baci e Abbracci-S.Erasmo. La visita inizierà dalla settecentesca Cappella di San Giuseppe, un esempio dell’architettura religiosa locale costruita dalla famiglia Giordano, per poi proseguire verso il suggestivo percorso Grotta del Caprile-Chianiello-Parco Regionale dei Monti Lattari, che offre panorami mozzafiato e bellezze naturali straordinarie.

Un Tuffo nella Tradizione e nei Sapori Locali

Corbara è il punto di partenza per diversi sentieri che conducono alle pendici dei Monti Lattari. Tra questi, il sentiero che parte dal Borgo Sala e conduce al Chianiello di Angri e al Castello di Lettere, fino a raggiungere la Grotta del Caprile e il Monte Cauraruso. Dopo l’escursione, i partecipanti si dirigeranno verso l’Eremo di Sant’Erasmo, le cui prime attestazioni risalgono al 1581. Qui, ogni anno a luglio, si celebra la tradizionale Calata dell’Angelo.

Il tour proseguirà con una sosta gastronomica presso il Ristorante Da Salvatore, dove si potranno degustare specialità locali come il famoso pomodoro corbarino, accompagnate dall’eccellente vino di Corbara. Dopo pranzo, una visita alla storica Pasticceria Nasta permetterà di assaporare dolci artigianali, mentre l’Azienda Agricola Luigi Giordano offrirà una panoramica sulle colture locali.

Un Patrimonio Culturale da Scoprire

La giornata si concluderà con una visita alla Chiesa Madre di San Bartolomeo, patrono di Corbara. Documenti dell’Archivio diocesano di Nocera del 1479 menzionano una chiesa dedicata a San Bartolomeo, che nel 1587 fu ricostruita grazie a una petizione dei cittadini al Vescovo Sulpicio Costantino.

Promuovere il Turismo di Prossimità

La Vicesindaca Monica Tramparulo ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo felici di ospitare questo evento che dal 2017 sta facendo conoscere la provincia di Salerno a numerosi visitatori. Speriamo che in futuro Corbara possa diventare un esempio virtuoso nel promuovere il turismo dei borghi”. Mina Felici, Presidente del progetto, ha aggiunto: “Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 24 maggio. Invitiamo tutti a partecipare a questo tour per scoprire le bellezze di Corbara”.

Annamaria Parlato, vicepresidente e giornalista enogastronomica, ha sottolineato l’importanza del pomodoro corbarino e del vino di Corbara, prodotti d’eccellenza del territorio. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento, contribuendo a promuovere questa affascinante iniziativa.

Un’Esperienza Indimenticabile

Il tour “Di Food in Tour” offre un’opportunità unica per scoprire Corbara, un comune ricco di storia e tradizioni, immerso in un paesaggio naturale mozzafiato e caratterizzato da eccellenze enogastronomiche. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura, della natura e della buona cucina.