Emergenza al Ruggi di Salerno, la denuncia di Nursind

Salerno – Il reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Ruggi di Salerno è attualmente in una situazione critica, segnalata da Nursind Salerno a causa della grave carenza di personale infermieristico e operatori socio-sanitari. Questa carenza mette a rischio la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti, con segnalazioni che evidenziano un deficit significativo di risorse umane.

Attualmente, il reparto, che ha una capacità di 20 posti letto di cui almeno 4 adibiti a sub-intensiva, è gestito da soli 15 infermieri e 9 operatori socio-sanitari, un numero chiaramente insufficiente per garantire un servizio adeguato. Questo problema è ulteriormente aggravato dalle assenze per maternità e altre esigenze contrattuali, e si prevede che si intensifichi durante il periodo estivo, quando il personale ha il diritto legittimo di prendere ferie.

Le dichiarazioni di Ciro Ruocco

Ciro Ruocco, Segretario aziendale di Nursind, avverte che “In previsione del periodo estivo, la contrazione di personale comporterà conseguenze gravi per l’operatività dell’unità e la qualità dell’assistenza ai pazienti”. Valerio Festosi, delegato Rsu/Rsa per Nursind provinciale, aggiunge che “Il sovraccarico di lavoro per il personale attuale, i riposi non goduti e le deroghe illegali alla normativa dell’orario di lavoro sono solo alcune delle criticità che stiamo affrontando”.

Paola Casale, delegata Rsa di Nursind Salerno, sottolinea l’urgenza di intervenire immediatamente per adeguare il numero di infermieri e operatori socio-sanitari in servizio presso Chirurgia d’Urgenza, al fine di garantire un’assistenza sicura e di qualità ai pazienti. “Chiediamo alle autorità competenti di agire senza indugi per garantire un’assistenza sicura e di qualità ai nostri pazienti,” conclude.

Sollecito di Nursind Salerno

Nursind Salerno sollecita un’azione tempestiva da parte delle istituzioni competenti per evitare ulteriori degenerazioni della situazione e per garantire la sicurezza e il benessere dei pazienti e del personale sanitario.