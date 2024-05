Latitante arrestato nel napoletano nella notte: beccato grazie ai social

Questa notte, mentre la terra tremava, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato Francesco Iacolare, un 52enne già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino alla criminalità organizzata.

Su Iacolare pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 maggio scorso dalla Procura Generale di Napoli, al quale si era sottratto. I carabinieri hanno avviato indagini sia online che tradizionali per rintracciarlo. Grazie al web patrolling, i militari hanno monitorato e analizzato le abitudini dell’uomo, individuando così il suo nascondiglio.

Il 52enne è stato trovato in una villetta in via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo, in compagnia di un parente. Sul lato posteriore dell’abitazione era stata predisposta una scala di fortuna per scavalcare il muro e facilitare una fuga.

L’arrestato è stato trasferito in carcere, dove dovrà scontare una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio.