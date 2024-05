Tromboaspirazione Polmonare, importante intervento all’Umberto I

Successo per la Tromboaspirazione Polmonare all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pionieristico intervento cardiologico

In un importante passo avanti per la medicina cardiologica locale, la Asl Salerno ha recentemente testimoniato l’esecuzione della procedura innovativa della “tromboaspirazione polmonare”. Condotta per la prima volta nel territorio, questa tecnica all’avanguardia è stata eseguita dai professionisti della Cardiologia di Nocera Inferiore, sotto la guida del dottor Antonello D’Andrea.

L’intervento si è concentrato su un paziente affetto da embolia polmonare, una condizione critica complicata dalla recente chirurgia per frattura del femore. Questa particolare complessità ha reso impossibile l’impiego della terapia fibrinolitica, tradizionalmente utilizzata per trattare pazienti in situazioni simili.

Solitamente, per i pazienti con embolia polmonare grave, caratterizzata da un elevato rischio di mortalità, l’utilizzo di farmaci fibrinolitici rappresenta l’unica opzione terapeutica disponibile. Tuttavia, data l’incapacità di sottoporre il paziente a questa terapia, la tromboaspirazione polmonare è emersa come alternativa vitale. La procedura consiste nella rimozione dei coaguli che ostruiscono le arterie polmonari principali, un metodo già consolidato in altre aree come nel trattamento dell’infarto miocardico e dell’ictus cerebrale.

L’intervento, eseguito con successo presso il reparto di cardiologia dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stato possibile grazie all’operato dell’equipe di emodinamica composta dai dottori Quaranta, Pastore, Ragni, Marrazzo e Zambrano. Il loro lavoro è stato fondamentale, con il supporto essenziale dei rianimatori e l’assistenza degli infermieri e dei tecnici di sala. Questo risultato rappresenta un notevole traguardo nella continua ricerca di eccellenza nel campo della cardiologia e della medicina in generale.

L’orgoglio nelle parole del Direttore Generale Gennaro Sosto

Il Direttore Generale Gennaro Sosto ha sottolineato l’importanza della programmazione delle risorse e dell’innovazione tecnologica, che permettono di offrire ai cittadini della provincia di Salerno un livello di assistenza e cure sempre più elevato.

Questo successo è un esempio tangibile di come l’investimento nella ricerca e nell’innovazione possa migliorare significativamente le prospettive di salute e di vita dei pazienti, dimostrando che anche piccoli passi avanti possono avere un impatto profondo sulla pratica medica quotidiana.