Furti ripetuti nell’Agro: arrestata una coppia

Sconti in appello per una coppia di Nocera accusata di furti e scippi. La Corte d’appello di Salerno ha rideterminato le pene a 5 anni e 20 giorni per l’uomo e a 4 anni e 10 mesi per la donna, in relazione a una serie di furti e scippi commessi nel 2021 nell’Agro nocerino e nella Valle dell’Irno.

Secondo le indagini delle forze dell’ordine, la coppia ha colpito in diverse località, tra cui Castel San Giorgio, Sarno, Pagani, Nocera Inferiore, Angri, San Valentino Torio e Cava de’ Tirreni. Già noti alle autorità per reati simili, i due tentarono di rubare in un supermercato di Pagani e scipparono collane e braccialetti da persone nella zona nord della provincia. Le vittime, spesso anziani oltre i 70 anni, venivano sorprese e talvolta aggredite con violenza. I giudici hanno riconosciuto ad entrambi le circostanze attenuanti generiche. La sentenza motivata sarà depositata entro 30 giorni. In precedenza, in un procedimento separato, la coppia era stata accusata di aver rapinato un avvocato nei pressi delle poste di Nocera e di aver scippato un bracciale a un’anziana a Scafati.