Polemica a San Marzano sul Sarno per la distribuzione di opuscoli elettorali davanti alla Scuola

Scoppia la polemica a San Marzano sul Sarno durante la campagna elettorale per le amministrative. Davanti alla scuola locale, pare su iniziativa della candidata sindaco Carmela Zuottolo, sono stati distribuiti opuscoli di evidente matrice elettorale. L’azione ha suscitato l’indignazione degli altri candidati.

La condanna di Grimaldi

Il candidato sindaco Franco Grimaldi ha dichiarato: “I bambini non si toccano e non si deve assolutamente ripetere un atto del genere. Chiediamo alla candidata Avvocata Carmela Zuottolo e alla sua lista di procedere immediatamente al ritiro del libricino che è stato distribuito questa mattina innanzi il plesso dell’Istituto comprensivo. È un atto sconsiderato per il quale la candidata dovrebbe vergognarsi e chiedere pubblicamente scusa”.

Oliva: “No alla strumentalizzazione dei bambini”

Anche la candidata Margherita Oliva della lista AlmaMente ha espresso il suo disappunto, definendo l’accaduto “un fatto gravemente strumentale perpetrato ai danni dei bambini”: “Siamo arrivati a un livello basso al quale noi Marzanesi non eravamo abituati. Consegnare un libro davanti a una scuola con l’evidente fine surrettizio di campagna elettorale a favore della candidata sindaco Carmela Zuottolo è una porcheria senza fine mascherata con il pomodoro e la valenza di questa produzione per la salute e l’economia. Strumentalizzare i bambini per far arrivare il messaggio della Zuottolo nelle case dei Marzanesi è gravissimo. I tanti soldi a disposizione per la campagna elettorale non consentiranno di comprare i Marzanesi, che non sono in vendita, e ancor di più i loro bambini. Al di là del valore discutibile del libro, distribuirlo davanti a una scuola (conserviamo copia a disposizione delle autorità) è una bassezza della peggiore specie. Invito anche i candidati sindaci Andrea Annunziata e Franco Grimaldi a protestare con me contro questa bassezza e a inviare una comunicazione alla prefettura, alla procura della Repubblica, alla dirigente scolastica, al garante per i minori, all’Osservatorio sui minori”.

La distribuzione degli opuscoli elettorali davanti alla scuola ha sollevato un dibattito acceso, mettendo in evidenza le tensioni e le strategie della campagna elettorale in corso.

RePol