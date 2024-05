Scafati. Recupera un tesoro nella biancheria della mamma. Anna Oliva recupera buoni postali e libretto conservati dagli anni ‘60

Trova tra la biancheria della defunta madre due buoni postali e un libretto degli anni ’60, il cui valore oggi è di circa 77mila euro. La bella storia arriva da Scafati e dalla famiglia Oliva, che lo scorso dicembre ha dovuto dire addio a mamma Elena, la quale ha riservato però un’ultima grande sorpresa. «Una fortuna che è arrivata dal cielo, in un momento non certo facile per il dolore che ha segnato la sua morte», racconta Anna Oliva, primogenita.

Il ritrovamento

La donna era in casa a sistemare la biancheria della madre quanto ha scorto tra i vestiti dei buoni postali, due dal valore di mille lire ciascuno e un libretto postale con un saldo di duemila lire risalenti agli anni ’60. Dopo il ritrovamento ha contattato l’associazione Giustitalia per una stima. Secondo i consulenti, grazie al favore di interessi legali, rivalutazione e capitalizzazione dei titoli e della data di emissione degli stessi e del loro ritrovamento, si arriverebbe alla riscossione di una cifra di 77mila euro.

Un tesoretto

Una crescita esponenziale dovuta alla differenza del potere di acquisto dell’epoca che, comparata al giorno d’oggi compreso di interessi, permette una valutazione come quella stabilita da Giustitalia. Nel caso specifico secondo l’associazione il rimborso è possibile perché il ritrovamento è avvenuto negli ultimi dieci anni, aspetto prioritario come sancito dall’articolo 2935 del Codice Civile. La donna ha così conferito mandato ai legali per agire al fine del recupero della somma presso Poste Italiane e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che saranno così obbligati ad “onorare” i debiti esistenti.

Una eredità inaspettata

«Siamo quattro fratelli che hanno dovuto affrontare negli ultimi mesi la perdita della nostra cara madre, con tanto dolore che ancora non se ne va, soprattutto per nostro padre – ha spiegato la signora Oliva – questa notizia ci ha sorpreso positivamente, un segno dell’amore di mamma Elena che in oltre 60 anni ha fatto tanti sforzi per creare una famiglia unita e con forti valori». Una storia positiva che pone l’attenzione su un tema ancora attuale in Italia che riguarda la riscossione di titoli di credito reputati “antichi”. Secondo Giustitalia si tratterebbe di un dato che si aggira intorno ai 10 milioni tra buoni postali, libretti bancari e simili non ancora riscossi e ancora riscuotibili in tutta Italia.

Alfonso Romano