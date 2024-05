Il Comune di Angri ha ottenuto un finanziamento di 1.728.000 € per la realizzazione del secondo asilo nido in via Nazionale

Angri. Ottenuto un nuovo finanziamento per l’asilo nido di Taverna

Il Comune di Angri ha ottenuto un finanziamento di 1.728.000 € per la realizzazione del secondo asilo nido in via Nazionale. Questo finanziamento segue quello già ricevuto per la costruzione dell’asilo nido di via Dante Alighieri. Il Comune ha rispettato tutti i termini e le direttive del programma PR R per il primo asilo nido, posizionandosi tra i 52 comuni beneficiari di tali finanziamenti.

Un secondo asilo nido

Questo nuovo finanziamento non solo permetterà la costruzione del secondo asilo nido, ma consentirà anche di riqualificare l’area del plesso scolastico Taverna del III° Circolo Didattico di via Nazionale. In particolare, verrà demolita la palestra edificata negli anni ’90 e mai utilizzata perché costruita non conforme alle normative vigenti.

Il progetto di riqualificazione prevede la creazione di spazi moderni e sicuri per i bambini, rispondendo alle esigenze delle famiglie e migliorando la qualità dei servizi offerti. Questi interventi sono fondamentali per il futuro e un passo significativo verso la crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Natalia Pepe