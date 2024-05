Cava De’ Tirreni – Inaugurato il Parco Urbano Giovanni Vitaliano con una solenne cerimonia condivisa con la questura di Salerno. Il parco, situato nella frazione di Santa Lucia, porta il nome del Brigadiere Giovanni Vitaliano, eroe della Resistenza caduto durante le persecuzioni naziste nel campo di concentramento di Flossenbūrg il 5 novembre 1944.

La cerimonia

La cerimonia di apertura è stata un momento di grande importanza, con la partecipazione del Sindaco Vincenzo Servalli e di numerose altre autorità, tra cui il prefetto Armando Forgione, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio e il Generale Claudio Savarese, nipote del martire Giovanni Vitaliano. Anche il Consigliere Regionale Franco Picarone ha presenziato in rappresentanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il finanziamento per la realizzazione del parco è stato possibile grazie ai fondi del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, per un totale di 1.404.638,30 euro, coordinati dalla Consigliera comunale delegata ai Pics Anna Padovano Sorrentino.

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura per la città, non solo come opera di rigenerazione urbana di un’area precedentemente degradata, ma anche come simbolo della Cava de’ Tirreni proiettata nel nuovo millennio, incentrata sulla bellezza, sull’ambiente e sull’inclusione. Il parco offre nuovi spazi verdi per i cittadini e le famiglie, pensati anche per i più piccoli, contribuendo così a creare un ambiente urbano più vivibile e accogliente per tutti.