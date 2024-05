Comunali a Striano: sfida elettorale “a Tre” per il futuro del paese

Le elezioni comunali di Striano, piccolo comune a metà strada tra l’Agro Nocerino-Sarnese e l’area metropolitana di Napoli, si preannunciano come un evento di grande interesse e partecipazione. Con tre liste elettorali in competizione, la cittadinanza è chiamata a scegliere il prossimo sindaco tra Antonio Del Giudice, Giulio Gerli e Nando Rendina.

Ogni candidato porta con sé una squadra di consiglieri e un programma elettorale distinto, riflettendo diverse visioni per il futuro del paese.

Antonio Del Giudice e “Striano Prima di Tutto”

Antonio Del Giudice, sindaco uscente, si ripresenta con la lista “Striano Prima di Tutto”. Del Giudice ha un’esperienza consolidata nella gestione del comune, avendo già servito come Primo Cittadino negli ultimi cinque anni. La sua amministrazione si è distinta per l’impegno nel rivalutare il territorio strianese attraverso interventi su cultura, amministrazione pubblica e infrastrutture. Sotto la sua guida, Striano ha visto miglioramenti significativi che hanno gettato le basi per ulteriori sviluppi.

La lista di Del Giudice comprende una squadra variegata di candidati:

– Giovanni Sorvillo

– Sergio Annunziata

– Antonietta Boccia

– Antonio Cordella

– Francesco D’Andrea

– Alessia D’Oria

– Carmela Ferrara

– Maria Giordano

– Giuseppe Maccarone

– Maria Rendina

– Antonietta Serafino

– Luciano Zimarra

Il programma elettorale di Del Giudice promette continuità con le iniziative già avviate, focalizzandosi su ulteriori miglioramenti infrastrutturali, promozione culturale e amministrativa, e un forte sostegno alle politiche sociali ed economiche locali.

Nando Rendina e “Esserci”

Nando Rendina, avvocato e consigliere comunale di opposizione, guida la lista “Esserci”. La sua candidatura si basa su un’esperienza politica maturata durante le precedenti elezioni e un percorso di opposizione costruttiva nell’ultima amministrazione. Rendina pone l’accento sulla trasparenza, la lotta agli interessi personali e una visione di sviluppo sostenibile per Striano.

La lista “Esserci” comprende:

– Lucia Assunta La Manna

– Mary Ann Grace Aricò

– Andrea Oreste

– Vincenzo Luca Adamo

– Felice Simonetti

– Florina Cozzolino

– Giovanna Gragnanelli

– Prospero Nando Ferrara

– Pierangelo Frisio

Andrea Oreste, Classe 2000, giovane candidato della lista “Esserci”, ha espresso il suo sostegno per Rendina, evidenziando l’importanza di politiche chiare e a lungo termine. Lui stesso ci racconta l’avvincente sfida politica che terminerà l’8 e il 9 giugno a colpi di matita. La lista della quale Oreste fa parte propone dal canto suo di arrestare la fuoriuscita di denaro pubblico, creando un’economia locale più autosufficiente e sostenibile, con investimenti nell’energia rinnovabile e nella gestione dei rifiuti. Oreste è ben noto per il suo impegno attivo nella vita comunitaria di Striano, dedicando da tempo immemore le sue energie alla protezione civile del paese, e non solo. Il suo entusiasmo e la dedizione sono evidenti ai nostri microfoni: egli vede nella politica locale non solo un’opportunità di servizio, ma anche un modo per catalizzare cambiamenti positivi e duraturi a Striano. La sua giovane età è vista come un vantaggio, portando con sé nuove idee e prospettive alla politica comunale, e mostrando un forte impegno per il futuro della comunità.

Giulio Gerli e “Insieme”

Giulio Gerli, imprenditore locale, guida la lista “Insieme”. Gerli è noto per il suo impegno imprenditoriale e comunitario e si presenta come un’alternativa fresca e dinamica all’amministrazione uscente. Il suo programma elettorale si concentra su innovazione, sostenibilità e inclusività, mirando a portare Striano verso un futuro più prospero e verde.

I candidati della lista “Insieme” sono:

– Giulia Adamo

– Gaetano (Nino) Agovino

– Nunzia Caldarelli

– Sonia Criscuolo

– Olimpia Ferrara

– Giuseppe Fiore

– Luigi Gatti

– Aniello (Nello) Rega

– Luigi (Gambardella) Rega

– Rosa Rega

– Severino Rendina

– Santolo (Santone) Sorvillo

Gerli propone politiche di investimento nell’energia ecosostenibile, la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso incentivi alle imprese locali, e il miglioramento dei servizi pubblici. La sua visione è quella di un comune che non solo guarda al futuro con ottimismo, ma che è anche capace di concretizzare progetti a lungo termine che coinvolgano attivamente la cittadinanza.

Il Dibattito Pubblico: “Una Poltrona per Tre”

Questa sera, venerdì 24 maggio, i tre candidati avranno l’opportunità di confrontarsi in un dibattito pubblico in Piazza IV Novembre. L’evento, intitolato “Una Poltrona per Tre” e organizzato dai ragazzi del Forum dei Giovani di Striano, permetterà ai cittadini di porre domande dirette ai candidati, offrendo un’occasione unica per conoscere meglio le loro proposte e visioni. Questo confronto rappresenta un momento cruciale della campagna elettorale, mettendo in luce non solo le differenze programmatiche ma anche le personalità e le capacità di leadership dei candidati. Si consiglia la partecipazione attiva di tutti i cittadini, per non farsi trovare impreparati l’8 e 9 giugno.

Le elezioni comunali di Striano rappresentano un momento fondamentale per il futuro del comune. Con tre candidati forti e programmi elettorali contrapposti l’uno dall’altro, la scelta dei cittadini avrà un impatto significativo sullo sviluppo della comunità nei prossimi anni. Antonio Del Giudice, Giulio Gerli e Nando Rendina si preparano a una sfida elettorale avvincente, ciascuno con l’obiettivo di guidare Striano verso un futuro migliore.