Incidente sull’Asse mediano tra due moto: un morto e un ferito

Un grave incidente avvenuto oggi, 24 maggio, nel primo pomeriggio sulla strada statale 162, l’Asse Mediano, all’altezza di Giugliano, in provincia di Napoli, ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto di strada interessato in direzione Lago Patria è stato temporaneamente chiuso.

Secondo le ricostruzioni attuali, due scooter sono stati coinvolti nell’incidente, probabilmente a causa di un tentativo di sorpasso o un brusco cambio di direzione, ma le cause esatte sono ancora da accertare. L’Anas, in una nota, ha specificato che il tratto interessato è al km 3.250 nel territorio di Giugliano in Campania. Il personale della società che gestisce l’asse viario è intervenuto per gestire l’incidente e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.