San Valentino, la città migliora i servizi ma non aumenta le tasse

Il 2024 porta una notizia rassicurante per i cittadini di San Valentino Torio: tutte le aliquote, comprese quelle della TARI, resteranno invariate. Questo significa che la Tassa sui Rifiuti non subirà alcun aumento e potrà essere pagata comodamente in quattro rate, con la prima scadenza fissata per il 30 giugno.

Il Comune ribadisce il proprio impegno a migliorare la qualità della vita senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. “Pagare tutti per pagare meno” è il motto che guida l’amministrazione di Strianese, puntando a scovare gli evasori fiscali per evitare che il peso delle imposte ricada sempre sugli stessi contribuenti. Questo approccio permette di migliorare la situazione economica e finanziaria dell’ente locale, offrendo al contempo servizi di qualità senza aumentare la tassazione.

I risultati di questa politica sono evidenti: il disavanzo tecnico strutturale è in fase di riduzione e i parametri di deficitarietà dell’ente stanno migliorando. Grazie a queste misure, i cittadini possono godere di una migliore viabilità e sicurezza, una gestione più efficiente dell’igiene urbana, l’espansione delle reti fognarie, aree verdi attrezzate, un maggior numero di eventi culturali e sportivi, e servizi scolastici e sociali di qualità superiore. Inoltre, l’amministrazione comunale ha potenziato i servizi di videosorveglianza e segnaletica stradale, migliorando l’aspetto urbano complessivo e rafforzando la macchina amministrativa per garantire servizi più celeri ed efficienti.

Un progetto particolarmente significativo che prenderà il via nelle prossime settimane è la rigenerazione urbana del centro storico. Questo intervento, che prevede il rinnovo dell’arredo urbano, della pavimentazione, dell’illuminazione, delle aree verdi e delle attrezzature, contribuirà a trasformare radicalmente il volto della città.

Nonostante le critiche di chi non tiene al bene del paese, l’amministrazione comunale continua a lavorare con dedizione per migliorare la qualità della vita dei cittadini, mantenendo fede alla promessa di non aumentare le tasse.