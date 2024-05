Si conclude il lungo iter per l'assegnazione di un maxi finanziamento al Comune di Terzigno per la realizzazione della nuova scuola

Terzigno, maxi finanziamento per la realizzazione del nuovo istituto “Giuseppe Giusti”

La firma della convenzione avvenuta nei giorni scorsi, sancisce la conclusione del lungo iter per l’assegnazione di un maxi finanziamento al Comune di Terzigno per la realizzazione della nuova scuola Giuseppe Giusti. Un processo, durato anni e caratterizzato da polemiche, che si è concluso positivamente con l’assegnazione dei fondi all’Ente di via Gionti. La Regione Campania ha destinato i finanziamenti a trenta scuole, tra cui Terzigno, senza ostacoli questa volta.

“Abbiamo firmato la convenzione con il responsabile unico del procedimento. Undici milioni per la realizzazione del nuovo istituto comunale Giuseppe Giusti. Siamo orgogliosi. Con questa firma comincia l’iter procedurale per i lavori,” ha dichiarato a Metropolis il sindaco Francesco Ranieri. Dopo la delusione degli anni scorsi, quando i fondi erano sfumati per carenze documentali, questa volta Terzigno ha ottenuto gli undici milioni di euro necessari per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della scuola media di via Sant’Antonio.

Risorse sbloccate

Lo sblocco delle risorse era arrivato già mesi fa, al termine di un lungo iter burocratico. Con la trasmissione del decreto di finanziamento da parte della Regione Campania, si può ora parlare dell’avvio dei cantieri. “Un risultato immenso. Questo è il finanziamento più cospicuo per la nostra comunità.” I lavori, che includono l’abbattimento e la ricostruzione della scuola, dovrebbero iniziare nel prossimo anno.

Natalia Pepe