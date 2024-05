Ultim’ora. Scafati: shock al supermercato, cliente muore alla cassa

Questa mattina, all’interno del supermercato della catena Sole 365 in via Martiri d’Ungheria a Scafati, un cliente è morto mentre era in fila alla cassa per pagare la spesa. L’uomo è collassato al suolo davanti agli altri clienti. Alcuni presenti hanno tentato di rianimarlo mentre il personale del supermercato ha chiamato i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza del 118, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale tenenza e i vigili urbani di Scafati per gestire la viabilità. La salma sarà sottoposta ad autopsia, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore, competente per territorio.