Rissa Violenta a Napoli: Cinque Feriti, Grave un 19enne Tunisino

Questa notte, una violenta rissa è scoppiata in Via De Marinis a Napoli, nei pressi di un locale notturno. I carabinieri della compagnia Centro e del nucleo radiomobile sono intervenuti per sedare il tumulto e soccorrere i feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa è esplosa tra un gruppo di stranieri e alcuni napoletani per motivi ancora da accertare. Cinque persone sono rimaste ferite durante lo scontro.

Un 19enne tunisino è stato trasportato in ospedale con ferite multiple da arma da punta e taglio all’emitorace. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Un 17enne napoletano ha riportato una ferita da arma da taglio alla coscia destra e non è in pericolo di vita. Un 29enne napoletano, cliente del bar estraneo alla rissa, è stato ferito con un’arma da taglio all’addome, ma le sue condizioni non sono gravi. Un altro 19enne tunisino ha riportato una ferita da arma da taglio all’addome e non è in condizioni gravi. Infine, un 18enne napoletano ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa ed è stato dimesso con una prognosi di 12 giorni.

Le indagini

I carabinieri stanno indagando per ricostruire i fatti e identificare i responsabili, esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza e interrogando i feriti per ricostruire la dinamica della rissa e identificare i partecipanti.