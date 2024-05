Tragico Incidente a Castellammare di Stabia: Muore un 19enne di Boscoreale

Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa sera in via Ripuaria, alla periferia nord di Castellammare di Stabia. Il 19enne, residente a Boscoreale, era in sella a uno scooter insieme a un amico quando si è scontrato violentemente con un’auto. Il giovane è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. Le quattro persone a bordo dell’auto sono rimaste illese.

Alla guida dell’auto c’era una donna di 26 anni senza patente, che è stata denunciata per omicidio stradale. Un 51enne è stato denunciato per favoreggiamento personale, avendo falsamente dichiarato di essere lui al volante al momento dell’incidente. I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e la salma del 19enne sarà sottoposta ad autopsia.