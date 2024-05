Atrani, inizia la stagione balneare: info e dettagli

Anche quest’anno sono previste agevolazioni per i residenti ad Atrani. Il termine per presentare domanda scade il 30 maggio 2024. Il bando offre la possibilità di accedere, a tariffa agevolata, ai servizi del Lido Atrani, comprensivi dell’area solarium “Scoglio a pizzo”. Nel mese di giugno, sarà possibile acquistare abbonamenti quindicinali e mensili.

Entro le 13:00 del 30 maggio 2024, gli interessati possono presentare la domanda tramite procedura telematica per l’assegnazione dei 15 stalli per gli abbonamenti mensili a tariffa ridotta per i residenti e dei 10 a tariffa ordinaria. Ogni postazione include un ombrellone, una sdraio e una sedia per un massimo di 5 persone, di cui almeno 2 bambini.

La graduatoria sarà formata, con eventuali sorteggi in caso di domande eccedenti, il 31 maggio alle 12:00 presso la Casa Comunale.

Per ottenere l’agevolazione “ridotta residenti”, è necessario dimostrare la residenza nel Comune di Atrani al 1º gennaio 2024. Se nel nucleo familiare ci sono minori di 14 anni e genitori lavoratori, è possibile indicare un accompagnatore anche non residente. È ancora possibile collegare fino a tre nuclei familiari allo stesso abbonamento, indicando tutti i nominativi nell’istanza.

Per l’agevolazione “ordinaria residenti” rientrano coloro che non soddisfano i requisiti per l’agevolazione “ridotta”, ma possiedono immobili non adibiti a strutture ricettive o sono intestatari di contratti di locazione/comodato nel Comune di Atrani.

Anche per gli ingressi giornalieri è possibile usufruire delle agevolazioni, purché si soddisfino i requisiti degli abbonamenti e si presenti l’istanza tramite Spid sul sito istituzionale del Comune di Atrani.

Per la spiaggia di ponente, inclusa l’area giochi per bambini, è previsto un ticket di 1 euro, esentato per residenti e ospiti delle strutture ricettive in regola con l’imposta di soggiorno.

Il Lido Atrani, con l’area solarium, sarà aperto dalle 8:00 alle 18:00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, e dalle 8:00 alle 16:00 in ottobre.