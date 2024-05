Recruiting day a Castellammare di Stabia, ecco quando

Il 30 maggio 2024 i residenti di Castellammare di Stabia e delle zone circostanti, avranno la possibilità di partecipare ai Recruiting Day. L’organizzazione sì deve alla Regione Campania, tramite il Centro per l’Impiego (CpI) locale.

Questo evento, ideato e promosso dalla dottoressa Anna Calabrese, mira a contrastare la crisi occupazionale e a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Dove si terranno i Recruiting Day

Presso la sede del CpI in via Regina Margherita numero 74, dalle 10 alle 13, saranno disponibili circa 100 opportunità di lavoro distribuite in vari settori professionali, come amministrativo, sanitario, ristorazione, ospitalità, tecnico e specialistico.

Non è solo un’opportunità per i candidati, ma anche per le aziende locali che possono accedere a un pool di talenti motivati.

Attraverso il Recruiting Day, la Regione Campania e il CpI di Castellammare di Stabia dimostrano un impegno concreto nella lotta alla disoccupazione e nel sostegno alla crescita economica locale.

Le modalità di candidatura

1. Portale Cliclavoro Campania: I candidati possono inviare la propria candidatura direttamente attraverso il portale dedicato.

2. Email: È possibile inviare un’email all’indirizzo cpicastmare@regione.campania.it, specificando nell’oggetto il profilo per cui si intende candidarsi.

3. Presso gli sportelli del CpI: I candidati possono redigere e consegnare il proprio curriculum vitae direttamente presso gli sportelli del CpI di Castellammare di Stabia.

Questo evento non solo offre ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto diretto con le aziende del territorio, ma anche di mostrare non solo le proprie competenze professionali, ma anche le qualità umane e relazionali, spesso decisive per l’assunzione.