Scafati. Rassegna estiva. Stanziati 180mila euro per eventi sportivi e Notte Bianca

L’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti pronta a lanciare una rassegna estiva imponente grazie a un fondo di 180 mila euro. La giunta comunale ha deliberato, nei giorni scorsi, l’atto di indirizzo che dà il via alla programmazione dei prossimi eventi estivi tra cultura, sport e concerti, l’opposizione insorge reputando eccessivi i costi.

Il rilancio

Sin dal suo terzo insediamento a Palazzo Mayer, l’attuale sindaco non ha mai nascosto la volontà di rilanciare la città scafatese attraverso momenti capaci di attrarre non solo la popolazione locale ma anche del vicino comprensorio. La sicurezza di ciò è arrivata nei fatti in questo primo anno di mandato-ter, caratterizzato dalla Notte Bianca e una rassegna natalizia del valore di quasi mezzo milione di euro tra tutte le iniziative intraprese.

L’evento

Una riprova che si avrà anche quest’estate, visto l’imponente piano messo in moto e finanziato da specifico capitolo di bilancio finanziario. A partire proprio dal ritorno della Notte Bianca, che sarà calendarizzata entro il prossimo 20 settembre e rappresenterà di fatto il momento di forte caduta dell’intera programmazione. Oltre a ciò sono state previste diverse altre iniziative, dal cinema all’aperto durante il mese di agosto a eventi sportivi dedicati ai più giovani. E ancora concerti, spettacoli per bambini e iniziative culturali da svolgersi in villa comunale e altri spazio all’aperto arrivando infine alla singolare proposta di un “Carnevale Estivo” tra giugno e luglio.

Iniziative che però trovano le critiche di parte dell’opposizione. I consiglieri comunali Michele Grimaldi e Francesco Velardo avrebbero optato per una destinazione diversa delle risorse: «Con molta attenzione alla città si sarebbe dato alla città non un solo torneo, ma dei campetti per tutto l’anno. E si sarebbero promosse e aiutate le associazioni locali a esprimersi e sostenersi, garantendo così vita ed entusiasmo in tutta la città di Scafati», hanno detto.

Alfonso Romano