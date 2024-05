Ultim’ora: tragico incidente, 17enne perde la vita

Una tragedia ha colpito San Giuseppe Vesuviano: poco prima delle 17, Arcangelo Riposo, giovane di soli 17 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del proprio motorino e nell’impatto ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nella centrale Via Croce Rossa, lasciando la comunità locale sconvolta e addolorata. Non si sa nella dinamica sia coinvolta anche un’automobile, ma sul caso stanno indagando attualmente le forze dell’ordine. Resta la tragedia di una giovane vita spezzata troppo presto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale per gestire l’emergenza e avviare le indagini necessarie. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, il giovane non è sopravvissuto. Attualmente, Via Croce Rossa è chiusa per consentire alle autorità di effettuare gli accertamenti del caso e raccogliere tutte le prove utili per identificare il responsabile dell’incidente e chiarire la dinamica dei fatti. La situazione è in continua evoluzione e molti aspetti restano ancora da chiarire.