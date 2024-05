Angri, l’imprenditrice Tiziana Ferraioli premiata per il suo lavoro

"Visa She’s Next" premia l’imprenditrice Tiziana Ferraioli per il suo impegno nell’educazione nella sua città, Angri

Angri – Negli ultimi mesi del 2023, il centro di Tiziana Ferraioli ad Angri è stato selezionato dal contest di Visa She’s Next, che premia l’innovazione nel campo imprenditoriale femminile. Grazie a questo riconoscimento, Ferraioli ha avviato un importante progetto di screening coinvolgendo 600 famiglie e cinque istituti scolastici nel territorio. LiberaMente Imparo, progetto ideato e portato avanti dall’angrese, è un Centro di Formazione e Potenziamento Cognitivo ed Educativo per Bambini, Ragazzi, Adulti, Famiglie e Insegnanti, in particolar modo per seguirli nei percorsi dedicati ad allievi DSA e BES.

Gli studenti hanno partecipato a test specifici per individuare possibili disturbi o difficoltà nell’apprendimento. Questa iniziativa ha permesso di identificare e affrontare le sfide legate all’istruzione in modo tempestivo e mirato.

“Siamo orgogliosi di poter prestare la nostra immagine per la campagna della nuova edizione di She’s Next, l’iniziativa di Visa in collaborazione con il Corriere della Sera che premia l’imprenditoria femminile. Grazie al loro contributo stiamo portando avanti il Progetto di Screening dell’Apprendimento che ha coinvolto circa 600 famiglie e 5 istituti scolastici di Angri. She’s Next è un’occasione per tutte le donne, un’opportunità per dimostrare il valore delle nostre idee e del nostro lavoro!” Queste le parole, cariche di orgoglio e speranza, dell’angrese Tiziana Ferraioli.

Il successo della giovane imprenditrice ha aperto nuove opportunità per altre imprenditrici italiane. La seconda edizione del contest è ora aperta, offrendo alle imprenditrici la possibilità di presentare le proprie attività entro il 28 giugno. Il regolamento e i dettagli per partecipare sono disponibili sul sito shesnext.corriere.it.