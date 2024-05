Elezioni Europee 2024, come votare in Campania

Le elezioni europee del 2024 si terranno l’8 e 9 giugno: i cittadini dell’Unione Europea saranno chiamati ad eleggere 720 deputati del Parlamento europeo, l’organo che approva e modifica le leggi europee e che prende decisioni sul bilancio annuale dell’UE insieme al Consiglio degli Stati Membri. In Italia, in particolare, si vota per eleggere i 76 membri che rappresenteranno il nostro Paese nel Parlamento europeo. Per votare bisogna aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’UE possono scegliere di votare nel paese di residenza a patto che siano rispettate determinate condizioni.

Vediamo insieme a quale circoscrizione appartiene la Campania, nonché provincia di Salerno e Agro Nocerino:

Si possono esprimere preferenze solo per i candidati all’interno della propria circoscrizione.

In Italia, le elezioni europee si svolgono all’interno di cinque circoscrizioni elettorali di dimensione sovra-regionale. A ciascuna circoscrizione è assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente. Ogni partito o gruppo politico può presentare una lista di candidati che non superi il numero di seggi attribuiti alla circoscrizione. Gli elettori votano per i candidati presenti nelle liste della circoscrizione in cui risiedono: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, e Insulare.

Prima di esprimere la propria preferenza, bisogna dunque informarsi sulle liste elettorali della Circoscrizione Meridionale, di cui fa parte anche la Regione Campania.

Fuorisede

I lavoratori e gli studenti fuorisede che hanno fatto richiesta entro il 5 maggio, possono votare nel comune o nel capoluogo di Regione in cui vivono o studiano, a seconda dei casi.

Sono inoltre disponibili, nei vari comuni di residenza, i servizi per garantire il diritto di voto ai cittadini con disabilità.

Per informazioni dettagliate e aggiornate, visita il sito web ufficiale del Parlamento Europeo o il sito web delle autorità elettorali del tuo paese.

Fonte: WILL Media