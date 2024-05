Ladri in azione ad Angri, falliti tentativi di furto in Via Nazionale

Ladri in azione ad Angri, In via Nazionale cresce la tensione e lo stato di vigilanza, soprattutto nelle ore serali

Ladri in azione ad Angri – Ieri sera, tra via Nazionale e le traverse di via Canneto e via Quarto, sono stati registrati vari tentativi di furto. Gli abitanti, allertati dalla presenza dei ladri, sono riusciti a sventare i furti grazie alle loro urla e grida d’allarme, costringendo i malviventi a fuggire.

In via Nazionale cresce la tensione e lo stato di vigilanza, soprattutto nelle ore serali, quando l’oscurità facilita le attività criminali. I residenti sono stati invitati a prestare maggiore attenzione e a segnalare immediatamente qualunque attività sospetta alle autorità per prevenire ulteriori tentativi di furto.