Nocera Inferiore: Rete No Pip contro abbattimento di pini centenari

Forte impatto ambientale per l'abbattimento di pini centenari. La denuncia di Rete No Pip

Nocera Inferiore – No Pip ha lanciato un allarme sul progetto della nuova strada che, partendo dalla SR 266, attraversa la zona industriale in costruzione a Casarzano. Due pini ultracentenari, protetti dalla legge n. 10 del 14/01/2013, rischiano di essere abbattuti per far posto alla strada.

In una nota, la Rete No Pip denuncia l’impatto ambientale dei progetti PIP, accusando l’amministrazione comunale di favorire pochi privilegiati a discapito dell’intera comunità. “Il patrimonio ecologico, storico e culturale rappresentato da questi alberi è unico e insostituibile,” afferma l’associazione, che ha diffidato il Comune dal procedere con l’abbattimento. La Rete No Pip conclude con un appello: “NO all’abbattimento dei pini della SR 266. NO al continuo scempio del nostro territorio.”