Sarno, nuove ordinanze sulla viabilità e i divieti di sosta

Sarno – La prima ordinanza impone il divieto di sosta in varie strade e piazze del comune per permettere la realizzazione della segnaletica orizzontale e delle strisce blu. Le aree interessate includono piazza Garibaldi (lato parcheggio acquedotto), via Vincenti, via Marmino, via Tortora, via Piani, via Matteotti (area mercatino rionale), da intersezione corso Amendola a via Tortora, vico Sgargiati, piazza Marconi, via Roma, via Prolungamento Matteotti, e piazzetta Laudisio. Questo divieto è in vigore da ieri fino al completamento dei lavori.

La seconda ordinanza riguarda la revisione della viabilità per eseguire lavori urgenti di ripristino degli attraversamenti pedonali in via Matteotti, all’altezza di piazza Marconi. L’obiettivo è migliorare la circolazione e aumentare la sicurezza dei pedoni.