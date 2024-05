Scafati. Un murales “identitario” per l’I.I.S. Pacinotti

Gli studenti dell’I.I.S. Antonio Pacinotti celebrano Scafati con un murales lungo le pareti esterne della scuola. Da via Alcide De Gasperi è possibile ammirare l’opera progettata e finanziata interamente dai giovani, un tributo alla storia e all’identità della città dell’agro.

L’iniziativa

I rappresentanti degli studenti della scuola superiore di secondo grado hanno realizzato l’opera in collaborazione con il team Vecchio Stampo, un gruppo di ragazzi che da tempo partendo dalle aule promuovono iniziative volte alla difesa della cultura locale ma anche al rilancio dell’aggregazione giovanile. Attività che sono confluite nelle ultime settimane nell’organizzazione di un’opera celebrativa complessa, che ha richiesto anche l’aiuto da parte di un writer d’eccezione come Ciro Frezza, in arte War Never Sleep

Le parole

<<Il nostro motto è “resta in città”>> spiega Vittorio Sicignano, uno dei rappresentanti dell’istituto <<Abbiamo organizzato un torneo il 4 maggio tutto in una notte per favorire l’aggregazione Scafatese e il ricavato da esso è stato usato per finanziare il murales. L’opera rappresenta i simboli di scafati, sullo sfondo a destra col colore blu il Pacinotti e a sinistra col colore giallo Piazza Vittorio Veneto richiamando appunto i colori sociali giallo e blu. Dall’altra parte invece viene rappresentato un anziano “Vecchio Stampo” studente del Pacinotti che disegna il suo mondo, quindi il suo futuro. Nel disegno ci sono vari richiami alla città come 1922, data della Scafatese calcio, il prefisso di Scafati 081 il CAP 84018 e viene tutto racchiuso sotto una frase: fieri delle nostre origini. Dato che è il nostro ultimo anno visto l’esame da affrontare tra poche settimane abbiamo deciso di lasciare un segno evidente al nostro istituto e alla città di Scafati. >>

Sicignano si concentra anche sul processo che ha portato a compimento l’opera << Abbiamo impiegato un totale di 10 giorni tra ripristino delle mura adiacenti al murales, pulendo l’area adiacente al murales che ormai era in stato di degrado, abbiamo montato luci col pannelli solari e quindi realizzato il murales. I ragazzi che hanno realizzato ciò hanno come unico scopo di portare aggregazione a Scafati, valorizzare la città e abbellirla sempre fieri delle nostre origini. Il gruppo Vecchio Stampo è formato da tre rappresentanti d’istituto del Pacinotti cioè Vittorio Sicignano, Gianluca Raiola, Vincenzo Sabatino affiancati da ragazzi volenterosi che sono parte integrante del progetto vecchio stampo come Nicola Busiello, Luigi Colucci, Dominique Izzo, Leopoldo russo e Michele Schettino. Ringraziamo la Preside Maria Loredana Adriana Miro per aver autorizzato il progetto e per averci sempre supportato>>