Sant’Antonio Abate. La forza della lista “Ilaria Valore Abatese”

In un contesto elettorale caratterizzato da imprevisti e anomalie, la determinazione e l’impegno politico dei candidati possono emergere come elementi chiave per il successo e la stabilità della governance locale. Recentemente, la lista “Ilaria Valore Abatese” ha dimostrato come le difficoltà incontrate durante la tornata elettorale non abbiano minimamente intaccato la loro dedizione e il loro spirito di servizio verso i cittadini di Sant’Antonio Abate.

La nota

“L’anomalia che si è verificata in questa tornata elettorale non ha scalfito in alcun modo le ragioni del nostro impegno politico come candidati al consiglio comunale nella lista ‘Ilaria Valore Abatese’. Le nostre candidature, oltre a essere attestazioni di stima al Sindaco per l’impegno ed i risultati già raggiunti nei trascorsi cinque anni, si propongono di offrire alla sua azione di governo e al paese il contributo che ognuno di noi intende portare, con le proprie esperienze e competenze, a supporto della figura del Sindaco e a servizio del paese” si legge nella nota della lista.

Ancora: “Ciò posto, con la sincera convinzione che Ilaria saprà e vorrà accogliere il nostro contributo alla risoluzione dei problemi e alla crescita socio culturale ed economica della nostra comunità, portiamo avanti l’impegno assunto con passione, spirito di servizio e responsabilità stringendoci a Ilaria Abagnale per la nostra Sant’Antonio Abate” conclude la nota.

Natalia Pepe