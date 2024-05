Tracce di Memoria, premiati i ragazzi del “San Domenico Sapio” di Terzigno

L’Istituto San Domenico Savio di Terzigno ha ricevuto un prestigioso riconoscimento direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il video intitolato “La Voce del Coraggio”, realizzato dagli alunni delle classi prima A e quarta A del Plesso “Viale Bifulco” e delle classi quarta A e quarta B del Plesso “Capoluogo”, si è classificato al primo posto nella X Edizione del concorso nazionale “Tracce di Memoria”.

Il Comune di Terzigno ha organizzato un evento per celebrare questo importante risultato, avvenuto nell’Aula del Senato a Roma. La premiazione si è svolta alla presenza del Sindaco, Francesco Ranieri, del Vicesindaco con delega alla Cultura, Genny Falciano, del Dirigente scolastico, Rosaria Murano, e del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Terzigno, Gennaro Auricchio.

Tracce di Memoria, vincono il concorso i ragazzi del liceo di Terzigno

Il concorso “Tracce di Memoria” è promosso dalla “Rete degli Archivi per non dimenticare”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione del Merito e il Ministero della Cultura. Ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulla storia italiana recente, ricercando le tracce di eventi significativi nel proprio territorio e promuovendo la memoria di coloro che si sono impegnati per il bene comune, spesso a costo della vita.

Il progetto vincitore

Il video vincitore racconta la storia di Mimmo Beneventano, consigliere comunale di Ottaviano, ucciso nel novembre del 1980 per il suo impegno contro il malaffare. Il lavoro dei ragazzi ha saputo cogliere l’importanza di conoscere e ricordare gli eventi che hanno segnato la storia del proprio territorio, evidenziando il ruolo della scuola nel combattere l’illegalità e promuovere la legalità.

Le insegnanti coordinatrici del progetto, Maria Gabriella De Felice, Marilisa Giordano, Alessia Caldarelli e Maria Neve Giugliano, hanno guidato gli alunni nel raccogliere le loro impressioni e considerazioni, trasformandole in un video toccante e significativo. Le scene sono state girate dallo splendido scenario del Castello Mediceo di Ottaviano, conferendo al lavoro un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

La premiazione è stata un momento di orgoglio e di gratitudine, non solo per l’Istituto “San Domenico Savio”, ma anche per l’intera comunità di Terzigno e Ottaviano, che hanno potuto celebrare insieme il valore della memoria e della lotta per la giustizia e la legalità.