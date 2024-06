Andrea Annunziata una scelta di campo per San Marzano sul Sarno (video)

"Al cuor non si comanda". Andrea Annunziata motiva così la sua scelta di scendere di nuovo in campo

“Al cuor non si comanda”. Andrea Annunziata motiva così la sua scelta di scendere di nuovo in campo per la conquista della fascia tricolore a San Marzano sul Sarno.

Una carriera iniziata proprio in città

La carriera politica di Annunziata è partita proprio da San Marzano sul Sarno, qualche lustro fa. Dopo aver rivestito la carica di sindaco, è stato parlamentare e vice ministro ai trasporti, prima di passare alla guida dell autorità portuale. Reduce da importanti esperienze politiche e professionali è pronto a mettersi di nuovo in gioco per lo sviluppo della sua città. Annunziata ha già annunciato che rinuncerà all indennità e afferma che intende realizzare Tanti i progetti per migliorare la vivibilità della sua città e dell’Agro.

Top secret al momento i nomi dei componenti della squadra che potrebbero affiancarlo in caso di vittoria ma la lista potrebbe essere resa noto a ridosso del voto.

