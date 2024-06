Maxi multa alle compagnie aeree: ecco i motivi

Le vacanze sono alle porte e chi deve acquistare un biglietto aereo deve considerare anche il costo dei bagagli, una spesa extra che è diventata sempre più onerosa. Le cosiddette “ancillaries revenues” (bagagli e pasti a bordo) ora rappresentano un terzo del fatturato delle principali compagnie low cost. Tuttavia, non è chiaro come questa voce rientri nel computo dei biglietti aerei. Le autorità spagnole, dopo mesi di istruttoria, hanno chiesto chiarimenti e multato le compagnie aeree low cost Ryanair, easyJet, Vueling e Volotea per un totale di 150 milioni di euro, in risposta a un’azione legale presentata dalle associazioni dei consumatori nel 2023.

Violazione dei diritti dei passeggeri

Il Ministero dei diritti dei consumatori ha motivato la decisione con la violazione dei diritti dei passeggeri, facendo pagare, oltre al biglietto, anche il bagaglio a mano più grande, la scelta dei posti o la stampa della carta d’imbarco. Inoltre, le compagnie non consentivano di pagare in contanti ai banchi del check-in o per l’acquisto di articoli a bordo. Le associazioni spagnole per i diritti dei consumatori OCU e Facua, che hanno contestato queste pratiche dal 2018, hanno accolto favorevolmente l’indagine avviata dal ministero nel 2023. L’OCU ha dichiarato in un comunicato di aspettarsi che altri Paesi europei seguano l’esempio.