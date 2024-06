Meteo in Campania: previsto maltempo nel weekend

Un fine settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica attende la Campania, con possibili acquazzoni e temperature elevate. Una perturbazione proveniente dal nord porterà nuvolosità e piogge, concentrate soprattutto nelle zone interne tra sabato 1° e domenica 2 giugno.

Nel dettaglio, sabato è previsto un aumento della nuvolosità con possibili rovesci tra le 11 e le 14, in particolare nelle aree interne. Non sono esclusi acquazzoni improvvisi anche nel pomeriggio, compreso il capoluogo Napoli. Le temperature, tuttavia, si manterranno alte, con punte di 25 gradi.

Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, il quadro meteorologico non migliorerà. Le temperature saliranno fino a sfiorare i 27 gradi, ma la nuvolosità sarà ancora abbondante, con il rischio di acquazzoni in tarda mattinata. Solo in serata i cieli si rasserenerebbero, con il ritorno del sole previsto per lunedì 3 giugno, quando finalmente arriverà una giornata tipicamente estiva.

Se avete in programma di trascorrere il weekend in Campania, è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello e consultare gli ultimi aggiornamenti meteo per monitorare l’evolversi della situazione.