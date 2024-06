Givova Scafati Basket. Marcelo Nicola è il nuovo allenatore

La società cara al patron Nello Longobardi ha annunciato l’arrivo del nuovo coach Marcelo Nicola. Dopo un lungo testa a testa tra Nicola e Brienza, il primo ha avuto la meglio.

La nota del club

La Givova Scafati rende noto di aver messo sotto contratto il tecnico argentino, naturalizzato spagnolo, Marcelo Nicola per la stagione agonistica 2024/2025, nel corso della quale rivestirà l’incarico di capo allenatore della prima squadra che prenderà parte al campionato maschile di serie A.

La carriera

Marcelo Patricio Nicola Virginio (Rafaela, 12 maggio 1971), prima di essere un allenatore di pallacanestro, è stato un cestista di fama internazionale: impiegato come ala grande, ha svolto le giovanili in Argentina, per poi passare nel 1989 al Tau Vitoria, dove ha militato per sette stagioni e con cui ha vinto una Coppa del Re e una Coppa Europa. Nel 1993 è stato chiamato al secondo giro del Draft NBA, con il numero 50, dagli Houston Rockets, ma preferì rimanere in Spagna. Nella stagione 1996-97 si è poi trasferito in Grecia, per indossare la casacca verde del Panathīnaïkos, ma ha giocato molto poco a causa di un infortunio. Nel 1997-98 è passato al Barcellona, mentre dal 1998, per sei stagioni, ha militato per la Benetton Treviso, dove ha conquistato due scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Coppa Saporta. Nella stagione 2004-05 è approdato in Ucraina per vestire la maglia del Basketbol’nij klub Kiev, mentre è del 2005 il ritorno in Italia nelle fila della Mens Sana Siena. Nella stagione 2006-07 ha avuto una fugace apparizione con la maglia della Pallacanestro Reggiana, per poi dare, nel febbraio 2007, l’addio al basket giocato.

La carriera da allenatore

Chiusa la fortunata carriera di giocatore, ha intrapreso la via della panchina diventando per tre stagioni assistant coach della Benetton Treviso dal 2007 al 2010, nella serie A italiana. Dopo due stagioni da allenatori delle giovanili per la società trevigiana dal 2012 al 2014, si è spostato in Spagna sulla panchina del Murcia in Liga ACB, prima da assistente e poi da capo allenatore. La conquista di una insperata salvezza in ACB ha proiettato Nicola nella stagione successiva in Lituania, sulla prestigiosa panchina del Lietuvos Rytas. Chiusa l’esperienza baltica, nel 2016/2017 è stato vice allenatore all’Hapoel Gerusalemme, dove con coach Pianigiani ha vinto il titolo israeliano. La successiva stagione 2017/2018 è stato assistant coach in Germania nel Brose Bamberg, mentre nel 2019 è rientrato in Italia per chiudere la stagione da capo allenatore sulla panchina di Forlì (serie A2). Poi, dal 2019 al 2021 Marcelo Nicola è tornato nei Paesi Baschi per sedere per due stagioni consecutive sulla panchina del San Sebastian, con cui ha vinto la Coppa Princesa de Asturias nel 2020 (in LEB). Il 5 aprile 2022 Nicola ha sostituito Massimiliano Menetti come nuovo allenatore di Treviso (serie A), centrando la salvezza sia nella rimanente parte di quel campionato che al termine dell’edizione successiva.

Le dichiarazioni del nuovo coach

Dichiarazione del neo capo allenatore Marcelo Nicola: «Ho accettato di far parte di questo progetto che mi ha sin da subito invogliato, perché la società vuole crescere ed essere protagonista. Accetto la sfida con grinta e tanta voglia. Insieme possiamo fare un bel lavoro e crescere lungo in percorso. Ringrazio la proprietà del club per aver riposto in me la fiducia che ricambierò con duro lavoro e l’auspicio di raccogliere i risultati che tutti ci attediamo. La squadra dovrà avere personalità e grinta, caratteristiche fondamentali per fare grandi cose».

Le dichiarazioni del GM Giuliani

Dichiarazione del general manager scafatese Alessandro Giuliani: «Con Marcelo siamo subito entrati in sintonia, concordando sia sulle idee che sui progetti. Porterà a Scafati la sua esperienza da allenatore in campo internazionale e la sua voglia di lottare, dimostrata nella stagione 2021/2022 (in sostituzione di coach Menetti) e nella stagione 2022/2023, quando sedeva sulla panchina di Treviso».