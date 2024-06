Pallacanestro Antoniana batte Cercola in gara 5 e vola in Serie B

Una notte storica per Sant’Antonio Abate, il primo giugno, rimarrà impressa nella memoria della piccola cittadina dei Monti Lattari. Al PalaSport di Boscoreale, la Bioverde Pallacanestro Antoniana ha battuto Cercola 69-62 in Gara 5 delle finali, davanti a quasi 1000 tifosi abatesi in festa, assicurandosi la promozione in Serie B. Decisivi i 14 punti di De Martino e Di Palma, i 12 di Mandarino e i 10 del capitano Fiorillo.

Le parole del Presidente Varone

Il presidente della società, Gerardo Varone, ha espresso la sua emozione: “È un sogno che si realizza. Nell’estate del 2019, un piccolo gruppo di amici ha fondato la Pallacanestro Antoniana spinto dalla passione per questo sport e per la nostra terra. Dopo cinque anni, inclusa una stagione non disputata a causa della pandemia, siamo in Serie B. Ringrazio tutti, dal nostro vicepresidente e main sponsor Pasquale Russo con la sua Bioverde, alla dirigenza, lo staff, gli sponsor e gli amici che ci hanno sempre sostenuti. Un grazie speciale al nostro allenatore, Aldo Festinese, che ha guidato una squadra giovanissima a questo risultato straordinario. Grazie anche a Domenico Castaldi e alla città di Boscoreale per averci accolti e al Comune di Sant’Antonio Abate per il supporto e i lavori in corso che speriamo ci permettano di giocare in casa la prossima stagione.”

Le parole di coach Festinese

Aldo Festinese, allenatore della squadra, ha commentato: “Dopo Gara 2, sapevo che la serie sarebbe stata più lunga di quanto previsto. Il secondo tempo di Gara 3, dove abbiamo perso un vantaggio di 22 punti, ci ha condizionati, portandoci a Gara 4 senza la giusta mentalità. Ma i ragazzi sono stati eccezionali nel reagire e conquistare la promozione davanti a un pubblico incredibile. Questa vittoria è merito del mio staff (Farese, Pappalardo) e di una società che ci ha sempre sostenuti. Dopo una settimana difficile, siamo riusciti a compattarci e ottenere una promozione meritata dopo una stagione straordinaria.”

Il tabellino

Bioverde Pallacanestro Antoniana – Le Ceramiche Vesuviana Cercola 69-62 (18-13, 21-19, 16-14, 14-16)

ANTONIANA: Chirico 6, Jallow ne, Amodio 4, Ruggiero ne, Mandarino 12, De Martino 14, Fiorillo 10, Mezzacapo 7, Di Palma 14, Cascone ne, Giordano ne, Fernando 2.

CERCOLA: Nappo ne, Scognamiglio, Moccia 19, Smorra, Hauber 7, De Rosa 14, Luongo 7, Gervasio 7, Gasparro ne, Romano ne, Platano 8, Cavalli ne.