Nocera Inferiore, tappa del tour “Un Campione per amico”

Nocera Inferiore – si prepara ad accogliere, domani 4 giugno, un evento incredibile che porterà gioia e ispirazione a giovani e meno giovani. Tutto è pronto per il tour itinerante Banca Generali Un Campione per Amico sta per fare tappa in Piazza Diaz, portando con sé un carico di emozioni e esperienze uniche.

Quattro grandi nomi dello sport italiano – Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta – saranno i protagonisti di questa giornata indimenticabile. Nocera Inferiore è stata scelta insieme ad altre nove prestigiose piazze italiane per questo entusiasmante progetto.

I quattro atleti trascorreranno la giornata insieme ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, creando un’occasione unica per condividere il divertimento dell’attività fisica e i valori positivi dello sport: disciplina, sana competizione e spirito di squadra. Per l’occasione, in Piazza Diaz, sono stati allestiti persino un Campo da Tennis e uno da Calcio.

Un’esperienza che sicuramente rimarrà impressa nei ricordi di tutti i partecipanti, ispirandoli a perseguire i propri sogni con determinazione e passione.